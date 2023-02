Amazon permette sempre a tutti di riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto di prodotti di tecnologia generale, e non solo, proprio in questi giorni infatti ha deciso di mettere a disposizione una serie di sconti applicati ad esempio sugli auricolari true wireless più economici del momento.

Auricolari true wireless in forte promozione su Amazon

Se volete spendere poco ed avere tra le mani dei piccoli auricolari wireless, siete indubbiamente nel posto giusto, con Amazon è facilissimo pensare di acquistare nuovi prodotti, spendendo cifre tutt’altro che elevate. L’ultima promozione vede offrire all’utente la possibilità di mettere le mani su cuffie bluetooth true wireless ad un prezzo assurdo, costano solamente 8,99 euro, acquistatele subito qui.

Le caratteristiche tecniche sono particolarmente chiare, sono cuffie compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, data la piena compatibilità con il bluetooth 5.0, e godono di una autonomia quasi superiore al normale, poiché può raggiungere anche 30 ore di utilizzo continuativi. La qualità audio è allineata con le aspettative, con bassi abbastanza corposi e piena impermeabilità data la certificazione IPX7 (non immersione, tuttavia).

Gli utenti che vogliono acquistarle devono inoltre sapere che è prevista la solita garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, mentre la spedizione, effettuata direttamente da Amazon è quasi immediata, con consegna in pochissimi giorni.