Volete fruire della ricarica wireless dei vostri smartphone Apple e Samsung, ma anche di tutti gli altri dispositivi che potete trovare in commercio? allora potete affidarvi direttamente al caricatore wireless di ESR, un prodotto assolutamente eccellente sotto molteplici punti di vista.

Caricatore wireless in offerta su Amazon

Il caricatore wireless, o basetta di ricarica, è l’accessorio ideale per ricaricare i propri dispositivi portatili, riuscendo a tutti gli effetti a godere della ricarica wireless. Il modello di cui vi parliamo oggi viene proposto su Amazon ad un prezzo ridicolo, grazie alla possibilità di applicare il coupon direttamente all’acquisto. Di base il suo costo è di 20,99 euro, godendo comunque della presenza di questo codice JEDAWFOZ, da inserire direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine, prima di effettuare il pagamento, la spesa finale da sostenere scenderà fino a raggiungere i 9,19 euro (LINK ACQUISTO).

Se interessati alle specifiche tecniche del dispositivo elencato, ricordiamo essere caratterizzato dalla piena compatibilità con qualsiasi smartphone presente in commercio, potrà essere tranquillamente utilizzato con Apple, Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Realme e similari, con una massima velocità di ricarica pari a 10 watt. Sul mercato si trovano differenti colorazioni, al momento l’unica in promozione presenta rivestimento Rosa, molto bello ed elegante alla vista.

