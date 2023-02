GIF ed emoji costituiscono ormai un sistema di comunicazione affermato, il cui utilizzo sulle piattaforme social e di messaggistica risulta fondamentale al fine di attribuire maggiore espressività al testo scritto.

I social sono sicuramente il luogo nel quale faccine, meme, e brevi clip sono più utilizzati e il loro significato è ormai ben consolidato, al punto da rappresentare uno strumento legalmente punibile se utilizzato per offendere o diffamare.

Ma come ogni cosa se utilizzata nella maniera opportuna, anche il linguaggio del web ha dei punti di forza e colossi come Instagram ne sono pienamente consapevoli. Proprio la piattaforma di Meta, infatti, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che consentirà di commentare anche i post con le GIF.

Instagram: gli utenti possono commentare i post con le GIF!

GIF, acronimo di Graphic Interchange Format, è il termine utilizzato per definire delle immagini animate spesso utilizzate per “reagire” ai post social in modo più espressivo rispetto a quanto permesso dalle emoji.

Fino ad ora Instagram ha permesso ai suoi iscritti di sfruttare le GIF soltanto per rispondere alle Storie condivise ma l’ultimo aggiornamento introduce una nuova funzionalità che rende tutto ancora più interessante.

Gli iscritti, infatti, potranno commentare i post visualizzati con le GIF animando ancor di più le conversazione con animazioni originali e simpatiche che riproducono fedelmente ciò che si intende comunicare. Cliccando sull’icona dedicata ai commenti sarà possibile inserire il testo che si desidera e toccare sull’icona GIF per ricercare le animazioni desiderate.

Instagram non ha ancora reso disponibile per tutti la sua funzione ma nel corso delle prossime settimane sarà sufficiente aggiornare l’app per poter sfruttare la novità.