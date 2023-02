Il produttore cinese Vivo ha da poco ampliato la sua gamma di device della serie Vivo Y. Nel corso delle ultime ore l’azienda ha infatti tolto i veli sul nuovo Vivo Y100. Si tratta di un dispositivo di fascia media molto interessante. Scopriamo qui di seguito le caratteristiche.

Vivo Y100, annunciato ufficialmente il nuovo medio di gamma di Vivo

In queste ore il produttore cinese Vivo ha svelato ufficialmente in madre patria un nuovo smartphone medio di gamma. Come già accennato, si tratta del nuovo Vivo Y100. Questo device vanta la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.38 pollici. La risoluzione è elevata ed è pari al FullHD+. È presente anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, mentre la luminosità di picco arriva fino a 1300 nits.

La backcover posteriore è poi disponibile in diverse colorazioni, tra cui Pacific Blue e Twilight Gold. Troviamo poi due zone circolari dove sono posti i sensori fotografici. Nello specifico, ci sono tre fotocamere: un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Sotto alla scocca è invece presente il soc MediaTek Dimensity 900 ed è accompagnato da diversi tagli di memoria comprendenti 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 4500 mah e dispone del supporto alla ricarica rapida da 44W. Il software installato a bordo è poi Android 13.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y100 sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 283 euro al cambio attuale.