Nell’ambito delle offerte MIA, i clienti WINDTRE con offerte Easy Pay potranno attivare la ricca offerta MIA Unlimited L. La suddetta consente di ottenere Giga illimitati a prezzo basso ma con velocità fino a 30 Mbps. L’offerta era già disponibile per alcuni tipi di clienti, ma a partire dal 7 febbraio 2023 è disponibile anche nei negozi per chi ha offerta Easy Pay il cui vincolo è in scadenza o già scaduto. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE, ecco la ricca offerta dell’operatore arancione per febbraio 2023

Nello specifico, l’offerta MIA Unllimited L Easy Pay include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e Giga illimitati anche in 5G con velocità fino a 30 Mbps a un prezzo che parte da 12,99 euro fino a 22,99 euro al mese.

Al momento della sottoscrizione, si potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione che parte da 30 euro o non pagare nulla e ratizzare il tutto in 24 rate mensili di 1,25 euro. In tal caso, ci sarà uno sconto sul costo mensile dell’offerta di importo pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione, a patto che l’offerta rimanga attiva per 24 mesi.

Se si dovesse verificare un recesso anticipato prima dei 24 mesi, ci sarà un addebitato della restante parte del costo di attivazione ma solamente per i mesi di mancata permanenza. Anche qui si potrà procedere a rate o in unica soluzione, in base alla scelta che verrà presa in considerazione dal cliente dell’operatore in fase di attivazione.