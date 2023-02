NeevaAI, è arrivato l'ennesimo motore di ricerca simile a ChatGPT

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e negli ultimi tempi si sono registrati alcuni sviluppi interessanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Tra le novità più recenti, spiccano l’introduzione di un nuovo motore di ricerca IA e di un tool per i testi.

NeevaAI: quali sono le caratteristiche?

Il nuovo motore di ricerca IA è stato lanciato in Europa da Neeva. Il servizio, che richiede la registrazione di un account tramite il portale ufficiale di Neeva, utilizza funzionalità di IA generativa per fornire risposte alle ricerche degli utenti. Attualmente, è disponibile solo in inglese, francese, tedesco e spagnolo, e risulta necessario impostare manualmente l’opzione “Region” su “United States” per accedere alla versione preliminare di NeevaAI.

Il funzionamento del servizio consiste nell’utilizzo di un riquadro che risponde alle richieste degli utenti tramite IA, citando anche le fonti. Inoltre, passando il mouse sopra alle singole frasi, sulla destra compare una sezione che mette in evidenza la fonte. Si tratta di una soluzione interessante che potrebbe risultare utile per gli utenti.

Passiamo ora al nuovo tool per i testi IA dell’israeliana Copyleaks. Questo promette di rilevare quando un testo è scritto da ChatGPT e simili. La soluzione sembra essere più avanzata rispetto ad altre già viste in precedenza, riuscendo ad effettuare analisi precise anche a partire da semplici paragrafi o frasi.

Insomma, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi aspetti della nostra vita quotidiana. Il motore di ricerca NeevaAI e il tool di rilevamento dei testi scritti da IA sono solo alcuni degli esempi più recenti di come l’IA stia cambiando il mondo.