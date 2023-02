Opera, l'ennesimo motore di ricerca si converte alla ChatGPT

L’intelligenza artificiale ChatGPT è stata integrata ufficialmente su Opera, sia per la versione PC che mobile. Quest’ultima ha spiegato che l’obiettivo è restare sempre all’avanguardia nell’innovazione dei browser e diventare la porta di accesso a un Web supportato dall’intelligenza artificiale. Ma quali sono le funzionalità che vedremo arrivare?

Opera: la nuova funzione dell’Intelligenza Artificiale

Una delle prime funzionalità IA legate a Opera è la possibilità di ottenere un riassunto dell’articolo che si sta leggendo tramite il pulsante “Shorten” collocato in alto a destra nella barra degli URL. Il motore di ricerca afferma che questa soluzione è in grado di “riassumere brevemente ogni pagina Web o articolo”.

L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza degli utenti. Ad esempio, molti browser includono già strumenti di traduzione automatica, i quali consentono di visualizzare una pagina Web in una lingua diversa da quella originale. Allo stesso modo, molte estensioni di browser offrono funzionalità di correzione grammaticale e di testo predittivo, che consentono di scrivere in modo più fluido e corretto. Tutto ormai è fatto di intelligenza artificiale, e lo sa bene il Co-CEO Song Lin che ha dichiarato: “A seguito dell’interesse di massa per gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, riteniamo che sia giunto il momento per i browser di scendere ulteriormente in campo e diventare la porta di accesso a un Web supportato dall’intelligenza artificiale“.

L’integrazione avverrà a breve sia per il browser PC che per quello mobile. Ma bisogna sempre ricordare che è importante approfondire quanto indicato dall’IA, senza soffermarsi unicamente su quanto indicato dal “riassunto” di quest’ultima.