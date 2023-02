La presentazione della SF-23 da parte della Scuderia Ferrari ha sbalordito i Tifosi di tutto il mondo. Dopo due anni di presentazioni virtuali e render condivisi online, il Cavallino Rampante ha mostrato una macchina reale, direttamente in pista.

L’evento organizzato a Maranello ha coinvolto oltre 500 Tifosi oltre che i piloti ufficiali Charles Leclerc e Carlos Sainz e il Team Principal Fred Vasseur. Proprio i due piloti sono stati i protagonisti della giornata, potendo guidare per i primi chilometri la SF-23.

Questa prima uscita ha permesso di effettuare uno shakedown della monoposto e saggiarne le doti dinamiche dopo le tantissime ore al simulatore. I dati raccolti sono incoraggianti e si attendono i test collettivi per iniziare veramente a spingere.

I piloti ufficiali della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno raccontato le proprie sensazioni alla guida della rivoluzionaria SF-23

Come dichiarato da Charles Leclerc durante la presentazione della monoposto creata dalla Scuderia Ferrari: “Tutto il team ha lavorato molto sulla nuova monoposto e vederla per la prima volta è semplicemente fantastico. L’inizio della stagione è molto vicino, e questo è sempre un momento emozionante. Poterla guidare qui a Fiorano oggi, condividendo l’esperienza con i nostri tifosi e i nostri partner, è stato bellissimo anche se ovviamente per fare delle valutazioni dobbiamo aspettare i primi giri veri nei test“.

Al pilota monegasco si aggiungono le parole di Carlos Sainz: “Questa vettura è il risultato del duro lavoro e della passione che ogni membro del team ci ha messo negli scorsi mesi e sembra un ulteriore passo avanti. Il nostro obiettivo non può che essere spingere al massimo e provare a portare ancora più vittorie, essere sempre competitivi e lottare per i entrambi i campionati del mondo. Non vedo l’ora di scendere in pista per la prima volta in Bahrain e di dare il via a questa nuova stagione“.

Infine, il Team Principal Frédéric Vasseur, ha confermato la voglia di vincere anche grazie alla coppia di piloti della Scuderia Ferrari: “Ma tra pochissimo la nostra attenzione si sposterà su velocità e prestazione. Abbiamo due piloti di talento, entrambi desiderosi di vincere e in possesso delle capacità necessarie per raggiungere l’obiettivo di aggiudicarsi il campionato. Di certo non sarà un compito facile perché i nostri rivali avranno esattamente lo stesso traguardo. Dobbiamo mantenere sempre la giusta mentalità e lavorare con costanza per essere migliori domani di quanto siamo oggi“.

Dalle parole di tutti i protagonisti di giornata emerge un unico obiettivo per Ferrari: fare meglio della stagione precedente e riportare entrambi i titoli a Maranello.