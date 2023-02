Nel giorno di San Valentino, Scuderia Ferrari ha voluto far innamorare i Tifosi di tutto il mondo. La storica casa del Cavallino Rampante ha svelato la SF-23, la nuova monoposto di Formula 1 che correrà la nuova edizione del Campionato.

La 69esima monoposto costruita da Ferrari è stata svelata direttamente sul Circuito di Fiorano alla presenza dei Tifosi, dei piloti titolari Carlos Sainz e Charles Leclerc oltre che del Team Principal Frédéric Vasseur.

Immediatamente dopo aver sollevato i veli sulla nuova SF-23, la monoposto ha percorso alcuni giri di pista proprio a Fiorano. Si tratta dei primi chilometri percorsi dalla vettura in attesa di poter effettuare le prove di gruppo e prepararsi al meglio per il Gran Premio del Bahrain previsto per il 5 marzo.

Scuderia Ferrari ha presentato ufficialmente sul Circuito di Fiorano la SF-23, la nuova monoposto di Formula 1 ha già fatto innamorare i Tifosi di tutto il mondo

Alla cerimonia di presentazione erano presenti 500 appassionati di motori che hanno potuto assistere di persona all’evento. Dopo due anni di annunci virtuali, Scuderia Ferrari ha voluto sottolineare la vicinanza ai propri Tifosi regalando loro un sogno unico. Infatti, oltre alla possibilità di ammirare dal vivo ed in anteprima la SF-23, i partecipanti hanno potuto scambiare due chiacchiere con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Charles Leclerc ha portato la monoposto al debutto in pista, seguito immediatamente dopo da Carlos Sainz. Come confermato da Fred Vasseur, la sorte ha deciso i turni in quanto il Team Principal ha lanciato una speciale moneta raffigurante i numeri di gara dei due piloti: 16 e 55.

Passando alla livrea, Scuderia Ferrari ha voluto creare un design unico che unisse parti di carrozzerie verniciate di rosso con elementi in fibra di carbonio a contrasto. La colorazione è totalmente nuova, creata appositamente per la SF-23 partendo dalla colorazione della 499P Hypercar ma rendendola più opaca. Infine, gli appassionati non potranno non notare il celebre logo della “F lunga” posizionato sull’ala posteriore richiesta a gran voce dagli appassionati.

Per rivedere la replica della diretta streaming, è possibile collegarsi al sito ufficiale o su YouTube. Nel frattempo attendiamo maggiori dettagli sulla vettura che certamente non tarderanno ad arrivare.