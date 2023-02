Il canone Rai 2023 continua a tener banco anche nel mese di Febbraio, milioni di utenti stanno per ricevere le bollette dell’energia elettrica con incluse le prime rate del pagamento della tassa, per questo motivo altrettanti utenti vorrebbero poter richiederne l’esenzione. Ma chi può realmente farlo?

Teoricamente tutti, infatti dovete sapere che la tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva è legata proprio a questo aspetto, ciò sta a significare che se il consumatore non possiede un televisore, ha piena facoltà di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate (compilando una autodichiarazione), in modo da godere della totale esenzione dal pagamento. Prestate attenzione a non fare i furbi dichiarando il falso, altrimenti potreste dover pagare sanzioni importanti.

Canone Rai 2023, quali sono gli altri utenti

Gli altri utenti che invece hanno pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai 2023, sono gli over75, o meglio i consumatori che al giorno della presentazione della domanda hanno compiuto almeno il 75esimo anno di età. L’anagrafica non è solamente l’unico requisito, infatti gli stessi devono rientrare entro uno stato economico, in particolare il reddito fisso annuo di tutta la famiglia non deve superare gli 8000 euro.

A prescindere da tutto quanto vi abbiamo appena scritto, ricordiamo comunque che l’esenzione deve sempre essere richiesta tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, non verrà mai applicata in automatico. I tempi in cui richiederla rientrano nel 31 gennaio per l’esenzione annuale, mentre a fine Giugno per quella semestrale (in altre parole si pagherebbero i primi 6 mesi).