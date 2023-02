Il canone Rai 2023 non è stato abolito, nonostante le notizie contrastanti trapelate nel corso di tutto il 2022, la tassa continua ad essere presente, proprio perché lo Stato necessita fortemente del gettito fiscale nascosto alle spalle della stessa, per poter comunque continuare a fornire servizi agli utenti.

Il metodo di pagamento, che ricorre comunque dal 2016, è sempre legato all’addebito automatico all’interno delle bollette dell’energia elettrica, con rateizzazione in 10 rate fisse mensili, del valore comunque che si aggira attorno ai 9 euro a rata. Gli utenti che possono richiedere l’esenzione sono gli over75 che hanno un reddito annuo famigliare sotto gli 8000 euro, o comunque tutti coloro che inviano all’Agenzia delle Entrate una autodichiarazione di non possesso di un apparecchio televisivo.

Canone Rai, fate attenzione a pagarlo sempre

Una domanda che molti si sono posti riguarda le possibili sanzioni che potrebbero intercorrere nell’eventuale mancato pagamento. Coloro che infatti autodichiarano il falso, ovvero inseriscono nella dichiarazione di non possedere una TV, quando in realtà non è così, possono rischiare una sanzione amministrativa di circa 540 euro (pari a 6 volte il valore della tassa).

La verifica avviene per mezzo di un accertamento imposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, come accade per le dichiarazioni fiscali per intenderci, l’unico ente preposto al rispetto del pagamento delle tasse. Proprio quest’ultime sono odiose, e tanti di noi non vorrebbero versarle, ma restano ugualmente un obbligo e un dovere a cui tutti dobbiamo adempiere per il bene nostro e della comunità.