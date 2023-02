Asus ZenBook 14 è uno dei migliori notebook in circolazione, un prodotto di piccole dimensioni, se considerate che comunque il pannello è da 14 pollici di diagonale, che promette ugualmente prestazioni di ottimo livello, e richiede un esborso generalmente abbastanza contenuto.

Per essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon con i coupon gratis in esclusiva, ed avere comunque la possibilità di ricevere gratis i prezzi più bassi, pensate subito di iscrivervi al seguente link, dove potrete risparmiare al massimo.

Asus ZenBook 14, la promozione è davvero interessante

Un notebook con display OLED a meno di 900 euro, questo è il bellissimo Asus ZenBook 14, disponibile su Amazon nella variante da 14 pollici, appunto caratterizzata dalla presenza di un eccellente display OLED con risoluzione 2,8K e finitura lucida, in grado di garantire una elevatissima fedeltà cromatica, con colori sempre ben bilanciati e dotati di un dettaglio di livello superiore.

Le specifiche del modello disponibile all’acquisto non terminano qui, infatti parliamo di un processore AMD Ryzen 7 5800H, affiancato da 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, senza dimenticarsi di tutte le connettività del caso, come bluetooth 5.2 e WiFi dual band, oppure dell’ottima presenza del tastierino alfanumerico digitalizzato sul trackpad.

Il prezzo, come vi abbiamo anticipato è fortemente scontato, poichè raggiunge gli 879 euro, mettendo in pratica uno sconto effettivo del 27% (che corrisponde a più di 300 euro in meno), rispetto ai 1199 euro previsti in origine. A questo link potete acquistarlo, ricordando comunque che la spedizione viene gestita interamente da Amazon, ciò si tramuta in una rapidissima accessibilità del prodotto, ed una spedizione altrettanto rapida verso il vostro domicilio.