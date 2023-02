Quanto siete informati sulle complessità della Sky Pool? Nonostante sia stata aperta al pubblico solo pochi anni fa, questa piscina continua a far discutere per le caratteristiche che la distinguono dalle altre. Se vi trovate a Londra e volete fare una nuotata, c’è una piscina sospesa tra due edifici al decimo piano. La Sky Pool dell’Embassy Gardens, lunga 25 metri, offre agli ospiti la possibilità di fare una nuotata rinfrescante ammirando una vista mozzafiato sul Tamigi.

Stiamo parlando di una piscina dotata di enormi finestre attraverso le quali è possibile ammirare tutto, dai grattacieli della City al London Eye, fino alle guglie della Cattedrale di Westminster. Questo è il tipo di vista che può commuovere anche gli spettatori più stanchi.

Sky Pool di Londra è già un successo

La costruzione della piscina del complesso residenziale è iniziata solo nel 2013, quando gli sviluppatori del complesso hanno iniziato a cercare un luogo adatto alla struttura. Gli architetti forniscono la seguente spiegazione: “Man mano che l’idea procedeva, diventava sempre più evidente che si sarebbe trattato di una piscina galleggiante, qualcosa di trasparente in cui i nuotatori potessero vedere sotto e, viceversa, le persone in strada potessero vedere il cielo”.

Potrebbe dare l’impressione di essere un’attrazione turistica, ma le uniche persone che godranno davvero di questo singolare edificio sono gli individui che vivono nei due edifici che lo circondano. Una volta entrati, nuotando e guardandosi intorno si avrà la sensazione di volare, secondo il dottor Brian Eckersley, a capo del team di ingegneri che lavora al progetto. Molto probabilmente questa sarà la prima di molte costruzioni di questo tipo anche se, per il momento, non sembrano esserci notizie di progetti simili in giro per il mondo.