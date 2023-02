Il marchio di smartphone Realme ha lanciato un nuovo top di gamma: il GT Neo 5, che promette una ricarica rapida da 240 W capace di mandare il dispositivo al 100% in meno di 10 minuti.

Secondo GSMArena, l’adattatore da 240 W può caricare il GT Neo dal 5 al 20% in 80 secondi, al 50% in 4 minuti e al 100% in meno di 10 minuti, inoltre, in soli 30 secondi sul cavo può fornire fino a 2 ore di conversazione.

Il GT Neo 5 ha anche una variante con ricarica da 150 W e una batteria leggermente più grande.

Nel Realme Lab, i test di ricarica hanno rivelato che il telefono non si riscalda più di 10 gradi Celsius e può sopportare 1.600 ricariche dallo 0% al 100% mantenendo l’80% della sua capacità, secondo il rapporto.

Ecco alcune specifiche tecniche

Il Realme GT Neo 5 240W viene fornito con una batteria da 4.600 mAh, mentre la variante da 150 W ha una batteria da 5.000 mAh.

Inoltre, lo smartphone è alimentato da un chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

In più. sembra che il dispositivo sia fornito di una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX890, OIS e obiettivo 6P con apertura f/1.9, oltre a un obiettivo ultrawide da 8 MP con una macro da 2 MP, afferma il rapporto.

La fotocamera selfie ha un sensore Samsung da 16 MP e si trova all’interno di un foro centrato nella parte superiore dello schermo.

La versione da 240 W ha 16 GB di RAM e 256 GB o 1 TB di spazio di archiviazione, mentre la versione da 150 W può essere acquistata con 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM, con uno spazio di archiviazione di 256 GB, secondo il rapporto.

