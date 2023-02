Controcorrente rispetto a moltissime altre big tech, che stanno licenziando migliaia di dipendenti assunti durante la pandemia da Covid 19, Apple invece di licenziare, assume.

Solamente qualche giorno fa abbiamo parlato dell’azienda guidata da Tim Cook, una delle poche che ancora non ha annunciato di voler licenziare il proprio personale. Nelle ultime ore ha addirittura assunto un nuovo Capo delle Risorse Umane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple ha assunto un Capo delle Risorse Umane

Si materializza la promessa, avanzata tempo fa da Tim Cook, di dare ad Apple un capo delle risorse umane. Si tratta di Carol Surface, una manager proveniente da Medtronics chiamata ad assumere questo ruolo. Carol Surface prende il posto di Deirdre O’Brien, la dirigente a capo della sezione retail, che gestiva questo incarico ormai da diverso tempo, per la precisione dal 2019 quando ha rilevato la posizione di Angela Aharendts.

Il team di Apple che gestisce la forza lavoro affidato a Carol Surface ha il compito di prendersi cura dei dipendenti, valorizzare talenti, si occupa di assunzioni, relazioni interne, benefit, retribuzioni, inclusioni e diversità, ecc. La nuova manager, oltre ad avere lavorato più di 9 anni per Medtronic ha lavorato anche per Best Buy e PepsiCo. Il suo nuovo incarico per Apple partirà da marzo.

Cook la descrive come “una manager che ha un’incredibile esperienza e sarà preziosissima per il supporto ai nostri team nel mondo e nel costruire quello che fa di Apple una cosa speciale“. Solo per citare i maggiori eventi in questo ambito ricordiamo la cancellazione del ruolo di capo del design industriale ora nelle mani di Jeff Williams che è anche Chief Operating Officer e i nuovi ruoli assunti da Adrian Perica, attuale vicepresidente dello sviluppo aziendale, che accentra ora quelli affidati al vicepresidente dei servizi Apple Peter Stern, che ha lasciato a sorpresa l’azienda.