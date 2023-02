Le applicazioni di sorveglianza di WhatsApp, in particolare quelle progettate per monitorare l’attività del partner, vanno e vengono. Ce ne sono diverse e di solito si possono trovare sui mercati di app di terze parti piuttosto che sul Play Store stesso, dato che Google le rimuove rapidamente. A volte queste applicazioni appaiono inizialmente sul Play Store come applicazioni di sorveglianza di WhatsApp, ma lo sviluppatore cambia il nome e la descrizione dopo essere stato avvertito da Google.

E poi c’è Whats Tracker, un’applicazione che è rimbalzata tra gli app store per oltre un anno, ma che è appena tornata in vetta. Pubblicata regolarmente sul Play Store, viene falsamente pubblicizzata come uno strumento per tenere sotto controllo uno specifico profilo WhatsApp e la sua attività all’interno della piattaforma. La premessa generale è che se uno dei due coniugi tradisce l’altro, è probabile che quest’ultimo utilizzi WhatsApp per contattare l’amante a ore strane.

WhatsApp, attenti a scaricare quest’app per Android

Indipendentemente da come viene commercializzato, l’unica funzione di Whats Tracker è quella di rivelare chi ha controllato il nostro profilo. Pertanto, lo scopo di Whats Tracker non è quello di spiare qualcuno attraverso WhatsApp, ma piuttosto di rilevare se siamo spiati.

In realtà, dobbiamo chiederci di quale Whats Tracker stiamo parlando, dal momento che esistono altre app con lo stesso nome e sostanzialmente le stesse funzionalità, ma con sviluppatori diversi, disponibili solo sul Google Play Store, senza contare quelle rilasciate su store alternativi. Il solo fatto che esistano tre applicazioni quasi simili, tutte con lo stesso nome ma con creatori diversi, dovrebbe renderci estremamente cauti nell’utilizzarle. Per funzionare, ognuna di queste applicazioni ha bisogno di un ampio accesso al nostro smartphone e alle sue risorse, comprese le immagini, i video, i file, i registri delle chiamate, le informazioni sulle app installate ed in esecuzione e persino la password del Wi-Fi.

In sintesi, queste applicazioni sono apparentemente destinate a scoprire chi sta spiando il nostro profilo WhatsApp, ma in realtà leggono i dati dal dispositivo e vengono spacciate come applicazioni per spiare gli account WhatsApp. Questo è il tipo di applicazioni da cui le aziende di sicurezza mettono in guardia i loro clienti.