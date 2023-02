sim-preziose-queste-possono-valere-fino-a-migliaia-di-euro

Nel caso non lo sapeste, alcune “sim” telefoniche possono fruttare diverse migliaia di euro. Il mercato del collezionismo si è espanso fino a includere le Sim oltre alle monete e alle rarità tradizionali come le monete e le banconote, anche se sarebbe impreciso chiamarle “oggetti da collezione” visto il loro successivo utilizzo pratico nella vita quotidiana. Monete, sim, banconote, scarpe, dischi e molto altro ancora sono solo alcuni esempi dei tanti oggetti da collezione che hanno un prezzo elevato per gli acquirenti più esigenti.

In passato abbiamo parlato della rarità di alcune sim, ma non abbiamo mai spiegato il perché. A causa dell’insolita combinazione di cifre del numero di telefono associato, queste sim sono rare e notevoli. Tuttavia, l’aspetto più essenziale del possesso di una sim di questo tipo è che il proprio numero di telefono si distingue dalla massa. Manager e uomini d’affari, oltre ai collezionisti, sono spesso alla ricerca di una sim con un numero che può dare un’impressione positiva che suscita in potenziali clienti e contatti.

Ecco alcuni esempi di Schede SIM

Molti dei fortunati possessori delle sim più rare in assoluto, che hanno tutte la stessa sequenza numerica quasi identica e sono quindi estremamente semplici da ricordare, hanno scelto di vendere i loro preziosi beni su Ebay per cifre di tutto rispetto, trovando molti disposti a pagare queste somme. Alcuni esempi sono:

H3G ha venduto il numero 393 XY9ZZZY9 per 343,00 euro;

Vodafone ha venduto il numero 342 QQQQQYY a 1.920 euro;

TIM ha venduto il numero 339 YYEEEEEE all’interessante prezzo di 2.210 euro;

Un’altra inserzione di TIM, la 33Y AAAAAA, è stata venduta a ben 8.600 euro;

Al momento in cui scriviamo, ad esempio, le schede sim “Top number” vengono vendute a qualche migliaio di euro su Ebay.