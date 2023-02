Smartwatch in super offerta su Amazon, la perfetta occasione per acquistare un nuovo prodotto pagandolo veramente molto poco, poiché bastano anche soli 16 euro per l’acquisto definitivo. Tutti gli utenti vi possono accedere in assoluta libertà, senza preoccuparsi di alcunché.

I codici sconto Amazon sono da sempre la via più breve per raggiungere gli sconti migliori disponibili sul famoso sito di e-commerce, per questo motivo dovete assolutamente iscrivervi al canale Telegram che ogni giorno ne regala a decine per risparmiare al massimo. Lo trovate a questo link.

Smartwatch in super offerta su Amazon, ecco gli sconti

Avere uno smartwatch compatibile con Android e iOS, pagando solamente 16 euro, è possibile grazie all’ultima promozione di casa Amazon, la soluzione consigliatissima per tutti gli utenti che vogliono godere di buone prestazioni, cercando comunque di spendere il minimo indispensabile.

Il modello disponibile in questi giorni ad un prezzo scontato non è di marca, e come tale non possiamo aspettarci performances incredibili, ma resta comunque una valida alternativa, poiché dotato di display touchscreen a colori, impermeabilità IP68, monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, tante modalità di allenamento, tutte le misurazioni di base, e cinturino intercambiabile in silicone.

Il prezzo parte da un listino di 32,99 euro, applicando il coupon che potete trovare disponibile in pagina, la spesa finale scende del 50%, arrivando difatti a soli 16,99 euro per l’acquisto definitivo (LINK ACQUISTO). Il prodotto in questione, per la cronaca, presenta un display da 1,4 pollici di diagonale, una cassa in metallo di colorazione nera (opaca) ed un form factor che può lontanamente ricordare i prodotti di casa Fitbit, come il Versa 4 o i modelli della stessa serie.