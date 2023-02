Le truffe sul web sono sempre più numerose e ingegnose. É estremamente facile imbattersi in truffatori e malintenzionati che cercano di rubare del denaro utilizzando i metodi più articolati.

Negli ultimi tempi secondo BleepingComputer e PhoneArena, Sophos, azienda inglese che lavora nell’ambito della sicurezza informatica ha scoperto la presenza di diverse app malevole scaricabili sia da Play Store che da App Store, coinvolgendo quindi sia Google che Apple.

Questi truffatori cercherebbero di convincere la gente a fare degli investimenti sulle criptovalute che ovviamente sono falsi. E per farlo sfruttano delle piattaforme famose come Facebook e Tinder. Tramite dei profili fake di donne convincono le povere vittime a scaricare queste app malevole spacciandole per applicazioni dove fare gli investimenti.

A quanto pare però Apple ha prontamente rimosso queste app dal proprio store.

App che prendono il controllo del telefono

Gizchina riporta invece un’altra preoccupante notizia per la sicurezza informatica: un elenco di 34 malware presenti su PlayStore e scaricabili da Android. La maggior parte sono classificate come Joker, ovvero malware che nascondono virus e possono anche prendere il controllo del dispositivo dove sono installate arrivando addirittura ad attivare servizi a pagamento.

Ecco quali app non bisogna scaricare: