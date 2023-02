In Italia, il fenomeno delle truffe sul web è in esponenziale crescita, basti pensare che tra agosto 2020 e luglio 2021 nel nostro Paese si sono registrate 77.621 truffe online. Solo nel 2021 18.000 persone hanno subito furti relativi alle credenziali di accesso bancario e alle proprie carte di credito.

Truffe assicurative

Si segnalano sempre più imbrogli, e uno dei più recenti riguarda gli annunci di false assicurazioni online. Si tratta di siti che propongono delle polizze assicurative per auto e moto a prezzi davvero stracciati.

Migliaia di utenti hanno segnalato di aver effettuato il pagamento tramite ricarica sulla carta prepagata dei fantomatici assicuratori e solo successivamente aver scoperto di essere sprovvisti della polizza, rischiando anche delle multe salate per la mancata copertura.

Situazione che creano un vero e proprio disagio economico agli italiani. Per evitare di incappare in queste truffe, prima di stipulare un’assicurazione online sarebbe bene controllare sul sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, I.V.A.S.S., la lista delle compagnie assicurative ammesse ad operare in Italia. Sul sito è inoltre possibile trovare l’elenco delle società non autorizzate e gli elenchi avvisi casi di contraffazione.

É bene prestare molta attenzione e controllare la società con la quale si stipula il contratto, perché è facile incappare in dei siti fatti davvero bene che possono facilmente ingannare. Uno dei consigli principali per evitare questo tipo di truffa è non effettuare pagamenti verso carte prepagate come ad esempio PostePay.

Ecco l’elenco dei siti illegali segnalati da I.V.A.S.S.: