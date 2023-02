google-sta-segretamente-sviluppando-una-nuova-interfaccia-utente-per-android-auto

Il gigante della ricerca sembra stia aggiornando ancora una volta l’interfaccia utente di Android Auto. Questa volta non si tratta dell’interfaccia utente che appare sull’unità principale dell’auto quando un dispositivo mobile viene collegato al ricevitore multimediale.

Il linguaggio di design Material You viene applicato all’interfaccia Android di Android Auto, dove vengono gestite le impostazioni dell’applicazione. Sembra che Android Auto sarà la prossima applicazione di Google a ricevere una nuova interfaccia quando Google finirà di aggiornare il resto delle sue applicazioni Android.

Google rilascerà presto l’aggiornamento

Il cambiamento più evidente in questa prima occhiata alla riprogettazione di Android Auto basata su Material You è l’estetica più pulita. Il design non solo è più moderno, ma ha anche più senso dal punto di vista dell’esperienza utente (UX), rendendo l’interfaccia più facile da navigare.

Una volta configurato Android Auto nel modo desiderato, non si dovrebbe più vedere questa pagina, a meno che qualcosa non vada storto. Quando si utilizza Android Auto, l’interfaccia utente visualizzata sull’unità principale dell’auto è fondamentale e per la maggior parte degli automobilisti le impostazioni di fabbrica sono ideali.

Non ancora noto quando esattamente Google intenda distribuire al pubblico la versione aggiornata di Android Auto. Nel frattempo, sempre più persone stanno attivando la nuova interfaccia Coolwalk sui loro dispositivi man mano che la distribuzione procede. Non c’è nulla che si possa fare per accelerare il processo di ottenimento di Coolwalk, poiché è interamente basato su server.

Dato che Google ha bisogno di ulteriori dati sull’affidabilità del sistema prima di poter distribuire a tutti l’interfaccia utente basata su schede, spetta a Google scegliere chi può ottenerla e quando. Anche se l’azienda non ha detto quando inizierà a distribuire l’interfaccia utente rinnovata, è lecito supporre che ci vorrà almeno qualche altro mese.