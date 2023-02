L’applicazione di messaggistica istantanea Telegram si è recentemente aggiornata apportando moltissime novità, sia per utenti base che per utenti Premium.

Si tratta del primo aggiornamento “corposo” dell’anno, arrivato a poco più di un mese di distanza dall’ultimo update. Scopriamo insieme alcune delle novità apportate.

Telegram si aggiorna portando moltissime novità

Il social network ha deciso di inaugurare il 2023 con 10 funzionalità, che a quanto pare servono solo da “esercizio di riscaldamento”, in vista di novità ancora più succose che saranno rilasciate nel corso dell’anno. La prima novità riguarda la possibilità di creare la foto profilo, usare quindi sticker o emoji per foto profilo di privati, gruppi, account o canali.

Per gli utenti Premium, è ora disponibile la funzione che traduce chat, gruppo e canali in tempo reale semplicemente toccando la barre di traduzione in alto. Sticker ed emoji sono stati ordinati in categorie. Premendo su una emoji questa viene ingrandita, consentendo così all’utente di controllarla prima idi inviarla. Particolarmente utile è la nuova funzione che consente all’utente di monitorare i dati usati su Telegram tramite grafici suddivisi tra WiFi, cellulare e roaming.

Una funzione in arrivo è la possibilità di controllare quando i media vengono salvati in automatico. Interessante la possibilità di disattivare i messaggi di testo per creare gruppi per la condivisione dei soli file multimediali. Arriva la possibilità di risparmiare fino al 40% con l’abbonamento annuale d Telegram Premium. Arrivano 100 nuovi set di emoji personalizzate, progettati espressamente per le foto dei gruppi e dei profili.