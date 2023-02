Eurospin non vuole finire di stupire, per l’occasione ha difatti deciso di lanciare una nuova serie di prezzi molto più bassi del normale, con la possibilità comunque di avere libero accesso anche alla tecnologia di fascia più alta, o comunque elettronica generale di buon livello.

La campagna promozionale di cui vi parleremo oggi è da considerarsi attiva in ogni singolo negozio, a prescindere dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale, gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso il punto vendita fisico, mentre le scorte dovrebbero essere più che sufficienti per soddisfare tutte le richieste.

Eurospin, quali sono gli sconti attivi in questi giorni

L’attenzione al mondo dell’elettronica da parte di Eurospin è virata verso la cucina, infatti gli utenti possono pensare di acquistare una friggitrice ad aria di casa Termozeta, ad un prezzo pressoché unico, poiché basteranno 69 euro per il suo acquisto definitivo.

Volendo invece puntare su qualcosa di più economico, allora sarà possibile affidarsi alla yogurteria da 24,99 euro, passando anche per il frullatore a 29,99 euro, oppure la cosiddetta soup maker da 49 euro. Gli utenti che invece vogliono acquistare un prodotto per la casa, potranno decidere di fare affidamento sull’aspirapolvere portatile 2in1 a 56,99 euro, passando anche per la cassa speaker da 49 euro, ma senza dimenticarsi della friggitrice classica, in vendita sempre allo stesso identico prezzo della precedente.

Tutti questi sconti sono disponibili in quantità limitate da giovedì 2 febbraio 2023.