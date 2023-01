Esselunga torna con sconti al 70% e distrugge Unieuro, la tecnologia è quasi gratis

Molte offerte stanno arrivando ultimamente, proprio come sta dimostrando Esselunga con i suoi volantini. Oltre a tutti i cataloghi che il colosso è stato in grado di lanciare negli ultimi tempi, ci sono anche diverse agevolazioni, le quali comprendono proprio l’acquisto di quello che si desidera portare a casa. Quando una persona si reca all’interno degli Store fisici, potrà decidere anche di rateizzare il tutto con dei tassi agevolati, i quali spesso toccano TAN e TAEG allo 0%. Inoltre c’è un ampio periodo di garanzia che viene offerto a quelli che acquistano, e su questo di certo non c’è dubbio. Inoltre c’è anche da valutare anche la grande disponibilità di merce, qualunque sia la categoria presa in esame.

Non bisogna però prendere in esame solo le offerte sul territorio fisico, ma anche quelle che arrivano ogni giorno online. Quando si parla di Internet però non si fa altro che pensare ad Amazon, vero e proprio colosso del mondo e-commerce che propone tutto quello che c'è ogni giorno in grande sconto.

Esselunga dimostra di essere il colosso migliore sul territorio italiano, ecco le sue offerte del momento

Da quando i grandi negozi sul territorio italiano stanno facendo a gara, i volantini sono sempre più convenienti. Nei classici cataloghi quindi ci sono sconti clamorosi che riguardano soprattutto la tecnologia è tutto ciò che mi gira intorno. A tal proposito ci sono dei prezzi da prendere in esame che potrebbero tornare utili per tutti quelli che stavano cercando qualcosa di specifico.

Esselunga offre degli smartphone, più in particolare il Samsung Galaxy A13, variante molto interessante del colosso sudcoreano a soli 135 €. Ricordiamo che si tratta di un dispositivo con fotocamere da 50 megapixel, batteria da 5000 mAh e ottime prestazioni.