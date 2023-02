L’intelligenza artificiale, ovvero la capacità di un computer di essere in grado di svolgere mansioni e ragionamenti che appartengono agli esseri umani, fa sempre più parte della nostra vita.

Si tratta di una tecnologia che negli ultimi anni si è utilizzata parecchio e con il tempo svolgerà ancora un ruolo più centrale. Tant’è che ci sono forti dubbi e controversie che riguardano il suo impiego. Una delle più grandi preoccupazioni pare sia proprio che il suo maggiore utilizzo possa diminuire l’impiego di risorse umane, con conseguente diminuzione dei posti di lavoro.

Calligrapher AI: cos’è?

Una delle tante creazioni nate dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale è Calligrapher AI, un’app web che è in grado di scrivere a mano proprio come gli umani. Per fare ciò il sito utilizza un metodo generativo basato su una rete neurale ricorrente (Recurrent Neural Network, RNN).

Gli utenti avranno la possibilità di modificare anche la scrittura e scegliere uno stile tra i 9 disponibili, cambiare la larghezza del tratto, i cursori di velocità, e il grado di leggibilità.

La cosa sorprendente di Calligrapher AI è che non proporrà mai per più di una volta lo stesso tipo di grafia. Esempio: quando un essere umano scrive a mano una frase con la propria grafia, essa non sarà mai completamente identica alla stessa frase scritta sempre dalla stessa persona. Questo sito è in grado di replicare lo stesso fenomeno, rendendo la scrittura quanto più realistica possibile.

Agli utenti sarà anche consentito di esportare l’effetto finale in formato vettoriale SVG, ed essere quindi in grado di rimpicciolire e ingrandire i file mantenendo la risoluzione grafica iniziale.