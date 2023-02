Un discusso tool promette di eliminare i watermark delle immagini in pochi secondi e in modo del tutto gratuito. Questo grazie all’intelligenza artificiale.

Cos’è il watermark?

Watermark è un termine che proviene dal linguaggio dell’informatica e in italiano si traduce in ‘filigrana elettronica’.

Il processo di watermarking è l’atto di apporre un logo o un marchio su un documento o su un immagine.

I motivi per cui è importante apporre la filigrana sui propri lavori possono essere molteplici. I watermark possono essere utilizzati per sponsorizzare il proprio brand o per una questione di protezione del copyright. Difatti, se sul tuo lavoro è presente il tuo logo, esso non può essere rubato e riutilizzato da altri.

Capita costantemente di imbattersi su internet in materiale che contiene la filigrana. Tante volte si trovane delle immagini coperte da logo che si possono vedere interamente solo dopo aver effettuato l’acquisto. Stessa cosa vale per le anteprime degli e-book.

Perché questo tool è così pericoloso?

Ora immaginiamo che arrivi un tool che prometta di riuscire ad eliminare i loghi presenti su immagini e documenti con pochi semplici mosse e anche in modo gratuito. Ciò potrebbe portare non poche problematiche agli artisti che vendono i propri lavori online.

Secondo The Verge e Creative Bloq, questo strumento chiamato ‘WatermarkRemove.io’ offerto dal portale Pixelbin.io, sta facendo molto discutere sul suo possibile utilizzo e ai danni che esso potrebbe arrecare. Il sito recita “elimina tutte le filigrane dalle tue immagini utilizzando la nostra potente tecnologia IA“ e a quanto pare risulta essere anche efficace.