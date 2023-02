Sin dalle prime settimane posteriori al lancio ufficiale è stato evidente lo scarso successo ottenuto da iPhone 14 Plus. Rispetto ai top di gamma Pro e Pro Max, che continuano a registrare il 75% delle spedizioni di display, il modello Plus ha subito una battuta d’arresto che potrebbe essere decisiva per le sorti dei prossimi melafonini.

iPhone 15 Plus si o no? Apple potrebbe non rinunciare al futuro melafonino!

L’iPhone 14 Plus manifesta ancora delle difficoltà nel rappresentare un valido compromesso tra iPhone 14 base e i modelli Pro e Pro Max. Secondo un rapporto condotto dall’analista Ross Young, la domanda di questi ultimi continua ad aumentare giorno dopo giorno ma sembra essersi del tutto fermata quella riguardante il modello Plus.

L’insuccesso del dispositivo, però, non sarà sufficiente a far cambiare idea a Apple. A quanto pare, infatti, anche la prossima generazione di iPhone avrà un modello Plus. A giustificare la volontà di mantenere invariata la classificazione dei dispositivi potrebbe essere l’intenzione di diversificare ogni modello tramite l’introduzione di novità estetiche e tecniche che renderanno ogni iPhone originale.

Stando alle voci più recenti, inoltre, a convincere gli utenti a rivalutare iPhone Plus sarà anche la riduzione del suo costo. La Mela morsicata potrebbe attuare un ribasso non indifferente che servirà a creare un divario ancora più evidente tra i quattro dispositivi di nuova generazione.

È ancora troppo presto per poter ritenere certe le ipotesi avanzate da analisti ed esperti. Dunque, non ci resta che attendere l’emergere di ulteriori novità certi che nel corso dei prossimi mesi saranno ancora più numerose.