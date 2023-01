La prossima generazione di flagship Apple prenderà il nome iPhone 15 e, molto probabilmente, non arriverà sul mercato prima dell’autunno 2023. Nonostante manchi quasi un anno al debutto della serie, stanno iniziando ad emergere i primi dettagli sui device.

In particolare, il leaker ShrimpApplePro ha rilasciato alcune indicazioni su quelle che potrebbero essere i principali cambiamenti. Entrando maggiormente nel dettaglio, la fonte ha suggerito alcune novità che riguarderanno gli iPhone 15 Pro e Pro Max.

La famiglia iPhone 15 sarà caratterizzata da un nuovo design che la differenzierà dalla precedente generazione. In particolare i device della serie Pro e Pro Max saranno caratterizzati da cornici più sottili e bordi curvi.

Apple potrebbe cambiare il design della famiglia iPhone 15 per creare maggiori elementi di contatto con gli altri device della mela

Per quanto riguarda le dimensioni del display, Apple non sembra intenzionata a stravolgere questo aspetto. Gli iPhone 15 avranno le stesse diagonali della precedente generazione. Ci aspettiamo, quindi, i 6.1 pollici per iPhone 15 e iPhone 15 Pro con un passaggio ai 6.7 pollici per iPhone 15 Plus e Pro Max.

Tuttavia, con la presenza di cornici di dimensioni ridotte, l’aspetto potrà sembrare più filante e snello. Inoltre, l’azienda della Mela sembra intenzionata a creare un maggiore legame tra tutte le linee di prodotto.

Ecco quindi che potrebbe arrivare un design generale caratterizzato da un fronte piatto e un retro curvo come i MacBook Pro. Inoltre, ci saranno degli elementi estetici presi in prestito da Apple Watch.

Ricordiamo che, al momento, le informazioni fornite da ShrimpApplePro sono da prendere con le pinze. Si tratta di indiscrezioni su device ancora in fase di ultimazione che potrebbero subire cambiamenti prima dell’approvazione finale. Tuttavia, il leaker si è rivelato molto affidabile in passato, quindi non resta che attendere per ottenere maggiori dettagli in merito.