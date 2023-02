Soltanto pochi giorni fa è emersa la notizia per la quale Coca Cola avrebbe potuto rilasciare un suo primo smartphone. Ben presto è stata fatta chiarezza e si è diffusa la voce che vedeva il noto marchio intento a collaborare con Xiaomi per la realizzazione di un Realme 10 Pro Special Edition.

L’arrivo del dispositivo è stato confermato dalle due aziende, che hanno già annunciato la data di lancio ufficiale mostrando anche una prima immagine dello smartphone.

Realme 10 Pro 5G Coca Cola Edition: specifiche, design e data di lancio!

Realme 10 Pro 5G Coca Cola Edition presenta un aspetto estetico davvero originale con bordi arrotondati ma lati ben squadrati. Il retro è suddiviso in due metà: una in nero con parte superiore dedicata al modulo fotografico; una in rosso, che accoglie lo storico logo Coca Cola.

Rispetto al modello rilasciato alla fine dello scorso anno non sembrano esserci particolari differenze dal punto di vista tecnico ma è ancora troppo presto per esserne certi. Si presume che il dispositivo avrà un display LCD FHD+ da 6,72 pollici con refresh rate a 120 Hz. Il chip sarà un Qualcomm Snapdragon 695 con batteria da 5000 mAh e ricarica rapida a 33 W.

Lo smartphone accoglie su uno dei lati il sensore dedicato al riconoscimento delle impronte digitali. Inoltre, sul retro ospita due sensori fotografici, dei quali il principale sarà da 108 megapixel.

Il lancio del dispositivo avverrà il 10 febbraio e accedendo all’apposito sito ufficiale sarà possibile assistere alla diretta così da scoprire tutti i dettagli e quello che sarà il costo del dispositivo.