Il marchio Coca Cola è ovviamente conosciuto in tutto il mondo per la bevanda, divenuta celebre più di due secoli fa e ora leader mondiale.

Nelle ultime ore però sono giunte delle indiscrezioni secondo cui il colosso vorrebbe lanciare uno smartphone con il suo marchio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Coca Cola vorrebbe lanciare uno smartphone con il suo marchio

Un’immagine del cosiddetto ‘Cola phone’ è stata diffusa online mostrando una configurazione a doppia fotocamera e il logo iconico dell’azienda di bibite gassate. Le indiscrezioni emergono dall’account Twitter ‘Colaphone Global’, che si limita a seguire gli account di altri 8 produttori di smartphone. Una delle possibilità è che il Cola phone sia un Realme 10 ri-brandizzato e che venga lanciato presto in India.

Questa partnership potrebbe rappresentare una svolta interessante nel mondo degli smartphone, o potrebbe essere semplicemente un’altra curiosità nel panorama dei dispositivi mobili. Ci aspettiamo di saperne di più a breve su questa iniziativa e sulle caratteristiche del possibile Cola phone.

Se veramente il Colaphone sarà presentato arriverà in ritardo sugli acerrimi nemici di Pepsi, che uno smartphone l’avevano già presentato nel 2016 (dopo una sfortunata campagna di crowdfunding) ovvero il Pepsi Phone P1S, un modello economico con logo della bevanda in bella mostra sul retro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo!.