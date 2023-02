Netflix, l'abbonamento da 5 euro al mese e le 3 serie TV da milioni di views

Quando Netflix ha deciso di introdurre il suo nuovo piano di abbonamento con pubblicità a 5,49 € tutti sembravano scettici. I numeri però stanno pian piano aumentando e a dimostrarlo ci pensano gli stessi utenti che si dicono felici del servizio arrivato qualche mese fa.

In basso ecco il resoconto su tutto quello che riguarda le serie TV di Netflix. Ci sono nuove sorprese in cima.

Netflix è ancora la piattaforma migliore per lo streaming e a dimostrarlo sono i numeri delle tre serie tv più guardate del momento

Da diverso tempo si discute su dove siano finite quelle serie TV che fino a qualche settimana fa occupavano le prime posizioni. Essendo passato un po’ di tempo, e avendo avuto il pubblico diverse settimane a disposizione per terminare la visione dei vari episodi, attualmente al quarto e al quinto posto si stanziano stabilmente Mare Fuori e Mercoledì. La prima delle due si trova lì visto che sta per arrivare la terza stagione, la quale però non sarà disponibile su Netflix almeno per adesso.

Ci sono da segnalare tre nuovi posti in cima al podio, i quali sono occupati più in particolare da due nuove produzioni. Al terzo posto, partendo quindi dal gradino più basso, ecco la serie TV che ha occupato su Netflix il primo posto per qualche settimana: Ginny e Georgia. Al secondo posto continua a resistere da qualche giorno Lockwood e CO., mentre al primo posto c’è La Ragazza Di Neve. E voi quale di queste serie TV su Netflix state seguendo attualmente?