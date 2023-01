netflix-si-avvicina-ai-100-milioni-di-clienti-mentre-abbandona-gli-account-condivisi

Il 19 gennaio, durante una conference call per discutere i risultati finanziari del quarto trimestre del 2022, Netflix ha ufficializzato l’intenzione di porre fine alla pratica di condividere le password con chiunque al di fuori della propria casa a partire dal primo trimestre del 2023.

L’azienda non ha annunciato ufficialmente quando smetterà di consentire gli account condivisi, ma si vocifera che il cambiamento potrebbe avvenire già nel mese di marzo. Date le circostanze, il termine “famiglia” verrebbe a indicare una famiglia allargata piuttosto che un semplice insieme di persone che condividono una residenza.

Netflix introdurrà la nuova opzione molto presto

Secondo i risultati dei test, l’indirizzo IP può essere utilizzato per determinare la posizione del dispositivo collegato. I clienti riceveranno un promemoria entro due settimane, a quel punto potranno modificare l’indirizzo predefinito o pagare una tariffa per utilizzare l’abbonamento a entrambi gli indirizzi. Non è ancora stato stabilito il costo complessivo delle tariffe.

È essenziale che non si verifichino intoppi nella possibilità per i consumatori di accedere utilizzando i propri dispositivi mobile. Netflix ha appena implementato una nuova funzione chiamata “trasferimento del profilo”, che consente agli utenti di spostare la propria cronologia di visione e le impostazioni di raccomandazione personalizzate da un account Netflix a un altro. Questo nuovo account può esistere da solo o come membro aggiuntivo (con condivisione della password a pagamento) nel piano di abbonamento Standard o Premium di un altro utente. In alternativa, può esistere indipendentemente da qualsiasi altro account. Al momento, tuttavia, la società deve ancora rilasciare maggiori informazioni in merito.