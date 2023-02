Se hai meno di 30 anni non puoi lasciarti scappare la straordinaria offerta WindTre Young + 5G. A soli 12,99 euro al mese ricevi la possibilità di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta è online esclusivamente per i nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’attivazione potrà essere effettuata con o senza portabilità del numero!

Offerta WindTre: modalità di pagamento e attivazione!

La WindTre Young + 5G propone degli ottimi contenuti a un prezzo davvero conveniente. La spesa di rinnovo ammonta a 12,99 euro al mese ma è opportuno ricordare che non potrà essere affrontata tramite credito residuo.

L’offerta è disponibile soltanto con servizio Easy Pay incluso. Dunque, al momento dell’attivazione, che potrà essere effettuata online o nei punti vendita, sarà fondamentale indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera sostenere le spese. I clienti potranno scegliere tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

WindTre Young 5G: ecco la versione ancora più conveniente!

I clienti under 30 che possono rinunciare all’eccessiva quantità di Giga proposta dalla versione Young + 5G hanno la possibilità di optare per la versione ancora più conveniente. Andando incontro a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese è possibile attivare la WindTre Young 5G e ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.