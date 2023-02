Ogni giorno si possono scoprire nuove funzioni di WhatsApp che gli utenti ignorano o effettivamente non conoscono, sebbene a tutti gli effetti sia una delle applicazioni più utilizzate al mondo, per quanto ne concerne il mondo della messaggistica istantanea.

Per far fronte all’incredibile crescita di Telegram, la rivale più agguerrita in grado di fungere da precursore per numerose funzioni, tra cui ad esempio l’accesso simultaneo da più dispositivi, recentemente WhatsApp ha aggiunto la possibilità di auto-inviarsi i messaggi. Una funzionalità spesso estremamente utile, che permette ai consumatori di inoltrare su più dispositivi allegati, foto, documenti o semplici messaggi di testo.

Correte subito ad iscrivervi gratis al canale Telegram di Amazon, al suo interno si trovano le offerte, i coupon gratis e tutti i prezzi più esclusivi del momento. Lo trovate qui.

WhatsApp, quali sono i trucchi da conoscere

L’altra funzione che molto spesso gli utenti effettivamente ignorano, è senza dubbio WhatsApp Web, un client da utilizzare sul browser di casa, che permette a tutti gli effetti di accedere alle chat, senza dover passare da un dispositivo mobile. L’accesso è completamente gratuito, aperto a tutti, e non richiede l’installazione di un client esterno.

Discorso diverso per quanto riguarda WhatsApp Business, in questo caso è richiesto il pagamento per poter a tutti gli effetti godere della possibilità di collegare due account ad uno stesso dispositivo. Una soluzione pensata per, ad esempio, i professionisti, che al giorno d’oggi si ritrovano ad avere un numero di telefono per il lavoro ed uno privato, e vorrebbero accedervi in tranquillità senza avere altrettanti smartphone.