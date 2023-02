Gli aggiornamenti di WhatsApp rappresentano una grande costante di questi ultimi mesi. La piattaforma di messaggistica istantanea ha spesso stupito gli utenti come gli addetti ai lavori con una serie di novità, in grado di modificare in maniera spesso radicale l’esperienza delle conversazioni tra amici, parenti o conoscenti.

WhatsApp, le funzioni che arriveranno presto in chat

Per le prossime settimane i leaker hanno anticipato tre aggiornamenti che saranno protagonisti tanto sugli smartphone di ultima generazione Android tanto sui nuovi modelli di iPhone

La linea d’indirizzo per gli sviluppatori è quella della riservatezza degli utenti e quella della loro tutela. Non a caso la prima modifica prevista è quella per i tempi per la cancellazione di un messaggio già inviato. Gli utenti, a differenza di quanto previsto sino ad ora, avranno ben due giorni per effettuare una cancellazione di un testo o di un file multimediale, in caso di mancata visione del destinatario. Questa novità interesserà tanto le chat singole, quanto le conversazioni di gruppo.

Sempre in virtù di una privacy garantita, gli sviluppatori di WhatsApp a breve prevedono per gli utenti la possibilità di uscire da un gruppo senza lasciare la minima traccia, ovvero senza la notifica che segnala agli altri componenti del gruppo l’abbandono della chat.

Ancora la privacy sarà infine protagonista con una riforma delle norme relative all’ultimo accesso. A differenza di quanto previsto sino ad ora sulla piazza virtuale della messaggistica, infatti, a breve gli utenti su WhatsApp potranno selezionare a quelli contatti mostrare l’ultimo accesso sulla piattaforma, senza per questo procedere alla cancellazione definitiva e generale dell’informazione per tutti i contatti della rubrica.