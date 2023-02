Anker ha appena annunciato il debutto della nuova gamma di caricabatterie Ace. I nuovi accessori sono pensati per essere efficienti e potenti e garantire la massima compatibilità con gli smartphone di nuova generazione, come i Samsung Galaxy S23.

I due prodotti presentati, a cui si aggiungeranno ulteriori device, sono i caricabatterie Anker 313 (45W) e Anker 312 (25W). Entrambi i dispositivi sono realizzati per garantire la massima rapidità di ricarica e favorire la portabilità. Soluzioni come la spina pieghevole sottolineano l’attenzione posta dal produttore nel realizzare soluzioni di ricarica mobile per gli utenti di smartphone.

Entrando maggiormente nello specifico, Anker 312 può erogare 25W di potenza ed è in grado di caricare uno smartphone di fascia alta in meno di 90 minuti. Il supporto alla tecnologia PowerIQ 3.0 e la presenza della porta USB-C permettono di ottimizzare tutta la fase di ricarica senza alcuna perdita di potenza.

Anker ha lanciato la nuova famiglia di caricabatterie Ace pensata per garantire ricariche rapide e sempre sicure con ogni dispositivo

La portabilità un fattore essenziale per questo dispositivo, infatti è possibile quasi definirlo un caricabatterie “2 in 1”. La spina europea staccabile permette di rivelare le punte statunitensi, rendendolo un accessorio fondamentale per i viaggi internazionali. Le dimensioni (spina esclusa) sono di 45 × 29 × 55,96 mm per un peso di appena 89g. Il prezzo consigliato è di 12,99 euro.

Passando ad Anker 313, il caricabatterie può esprimere 45W di potenza per ricaricare completamente uno smartphone in meno di un’ora. Per garantire una ricarica rapida e sicura, è basato sulla tecnologia GaN Prime che permette di mantenere compatte le dimensioni senza intaccare le prestazioni.

Anche in questo caso troviamo la compatibilità con la tecnologia PowerIQ 3.0 e la porta USB-C per caricare varie tipologie di device. Le dimensioni (spina esclusa) sono di 37,72 × 35,61 × 41 mm per un peso di 80g. Il prezzo consigliato è di 25,99 euro.

Gli utenti possono usare tranquillamente entrambi i caricabatterie di Anker in quanto la gamma presenta un sistema MultiProtect completo. Grazie ad un totale di 10 funzioni di sicurezza è possibile proteggere i device da cortocircuito in ingresso e in uscita, protezione da alta tensione e monitoraggio della tensione.