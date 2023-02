Acer ha appena presentato tre nuovi laptop appartenenti alla serie TravelMate. I tre device sono pensati ed ottimizzati per migliorare l’apprendimento degli studenti e la produttività con l’obiettivo di diventare il punti di riferimento sia a scuola che a casa.

I tre laptop sono TravelMate B5 14, TravelMate B3 Spin 11 e TravelMate B3 11. Ognuno può vantare soluzioni pensate per aumentarne l’autonomia e facilitarne l’usabilità da parte dei giovani utenti.

Tra queste spicca il software User Sensing di Acer che permette di migliorare il modo di usare il laptop. Infatti, attraverso questa app è possibile impostare un promemoria delle pause e il promemoria per mantenere la giusta distanza dallo schermo. Inoltre, attraverso la tecnologia User Sensing è possibile ridurre l’affaticamento degli occhi e garantire la sicurezza dei dati.

Acer ha presentato tre nuovi laptop della famiglia TravelMate con soluzioni hardware e software pensate per la produttività degli studenti

TravelMate B5 14

Il nuovo Acer TravelMate B5 14 è caratterizzato da un display Full HD (1920×1080) da 14 pollici. Il processore Intel® Core™ i3-N305 di nuova generazione permette di completare tutti i task garantendo un’autonomia della batteria fino a 7,5 ore.

Gli studenti potranno trovare una fotocamera HDR e un doppio microfono digitale ottimizzato per le videochiamate. Infatti, attraverso la tecnologia Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction, sarà possibile eliminare i rumori di fondo durante le chiamate. Il sistema operativo è basato su Windows 11.

TravelMate B3 11 e TravelMate Spin B3 11

Passando alla serie TravelMate B3 11, i due nuovi laptop sono pensati per la portabilità e la facilità di utilizzo. Gli utenti potranno scegliere le versioni con Windows 11 Pro Education o Windows 11 SE preinstallati e i device saranno spinti dal processore Intel N200. I progettisti di Acer hanno realizzato i notebook TravelMate B3 per resistere agli urti e per ridurre al minimo i danni. L’aspetto da device rugged lo rende adatto all’uso in mobilità senza temere nulla.

Sul TravelMate B3 Spin 11 è possibile rendere touch il display FullHD da 11,6 pollici e associare anche una penna capacitiva Wacom AES. In questo modo è possibile ampliare le potenzialità del dispositivo a seconda degli utenti. L’autonomia stimata da Acer è di circa 9,5 ore, rendendoli adatti ad un uso prolungato per tutta la giornata.

Prezzi

Passando al capitolo prezzi, tutti e tre i device saranno disponibili in Italia a partire da Marzo. Il prezzo del TravelMate B5 14 partirà da 399 euro mentre per il TravelMate B3 e B3 Spin 11 saranno necessari almeno 349 euro.