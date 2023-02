Nelle scorse ore, Samsung ha presentato ufficialmente la famiglia Galaxy S23. Durante il keynote, uno dei tempi più importanti affrontati è stato proprio quello delle prestazioni dei nuovi flagship coreani che possono contare sulle più innovative tecnologie Qualcomm.

Il chipmaker americano e Samsung hanno stretto una partnership tecnica che ha portato al debutto del System-on-Chip Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy. Il SoC è una versione personalizzata appositamente per il produttore coreano della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2.

Rispetto alla versione base, il chipset Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy è in grado di offrire prestazioni superiori, diventando così lo Snapdragon più veloce di sempre. Come confermato da Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato di Qualcomm Incorporated: “La partnership strategica con Samsung è il risultato del nostro impegno reciproco per l’innovazione e per offrire ai consumatori le migliori esperienze di smartphone al mondo. Siamo entusiasti di sapere che Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy alimenta la serie Galaxy S23 a livello globale“.

I nuovi Galaxy S23 sono spinti dal SoC Snapdragon Gen 2 per Galaxy, una soluzione esclusiva e potenziata nata dalla partnership tra Samsung e Qualcomm

Anche da parte di TM Roh, presidente e responsabile del settore mobile experience di Samsung Electronics, ha salutato il debutto della piattaforma mobile con entusiasmo: “Siamo molto felici della partnership strategica con Qualcomm Technologies. L’azienda è all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e nella differenziazione, ed è quindi il partner ideale per offrire le più recenti esperienze mobile all’avanguardia per oggi e per il futuro. La nostra nuova ammiraglia Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy stabilisce un nuovo standard per le esperienze mobile di alto livello e non vediamo l’ora che i consumatori possano metterci le mani sopra“.

Dal punto di vista tecnico il chipset Snapdragon 8 Gen 2 ha una frequenza operativa massima di 3,36 GHz, e questo valore lo rende lo Snapdragon più veloce di sempre. Qualcomm valuta l’incremento prestazionale del 35% rispetto alla precedente generazione. Grazie attenzione è stata posta nell’efficienza dei core, con un risparmio energetico del 40%.

La GPU Adreno è stata migliorata nelle prestazioni che nell’efficienza energetica. Questo ha permesso di abilitare il Rey Tracing su mobile con un guadagno del 25% nell’elaborazione grafica. Questo significa che la grafica dei giochi sui nuovi Galaxy S23 sarà la migliore mai vista su mobile.

Scopriamo tutte le feature esclusive dei Samsung Galaxy S23 grazie al SoC Snapdragon Gen 2 per Galaxy

I miglioramenti del nuovo SoC esclusivo per i flagship Samsung passa anche dalle fature pensate per l’usabilità quotidiana dei device. Con Snapdragon Sight, la serie Galaxy S23 sarà la prima ad utilizzare l’ISP cognitivo di Snapdragon per consentire la segmentazione semantica in tempo reale per migliorare le immagini. Un esempio di questa rivoluzione fotografica la si può avere con il seguente video:

Il supporto dell’IA è sempre più centrale nei chipset Qualcomm e lo Snapdragon Gen 2 per Galaxy non è da meno. La serie Galaxy S23 può contare su’intelligenza artificiale sempre più innovativa ed integrata nel chipset per migliorare la gestione quotidiana o supportare feature come la cancellazione dell’eco e del rumore durante le chiamate.

Il modem Snapdragon X70 5G Modem-RF System integrato permette ai Galaxy S23 di operare tranquillamente con il 5G, Wi-Fi e Bluetooth. Infine, il sensore 3D Sonic Sensor Gen 2 integrato nel display lo sblocco tramite impronte digitali sarà sempre rapido, sicuro e reattivo.