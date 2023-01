Sono in numero sempre crescente gli italiani che, per una ragione o per un altra, hanno deciso di attivare una Postepay. La carta è oramai disponibile in milioni di case ed è utile per effettuare acquisti sia nei negozi sul territorio sia nei marketplace online. La semplicità, oltre che la convenienza in termini economici di questo strumento, hanno resto la carta di Poste Italiane la preferita dal pubblico.

Postepay, arriva la versione Digital a costo zero

La Postepay è disponibile, allo stato attuale, in diverse forme. La versione più di successo degli ultimi mesi è certamente la Evolution, una carta il cui costo al momento del rilascio è di 10 euro ed il cui costo mensile è pari ad 1 euro. Gli utenti con questa carta avranno anche un codice IBAN e con la possibilità di accredito per pensione e stipendio.

La versione standard di Postepay invece ha il costo di 10 euro una tantum e prevede la possibilità di ricevere ed inviare pagamenti virtuali, così come effettuare acquisti online e negli store fisici.

Da qualche settimana, inoltre, Poste Italiane ha presentato una terza versione di Postepay, completamente a costo zero: la Postepay Digital, la prima carta di credito ricaricabile completamente digitale.

I vantaggi della Postepay Digital sono molteplici. In primo luogo, gli utenti possono richiedere il servizio di pagamento direttamente online, senza quindi andare in un ufficio di Poste Italiane. Al tempo stesso la carta è compatibile con i Wallet di Android e di iPhone, per effettuare pagamenti rapidi e sicuri sia online che nei negozi fisici.

Con la Postepay Digital, inoltre, sono garantiti tutti i vantaggi di una tradizionale carta, come la possibilità di prelevare denaro presso gli ATM, la possibilità di inviare denaro ad amici e parenti con il sistema P2P e la possibilità di associare la carta al sistema SPID.