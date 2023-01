Amazon è sempre pronta per fare sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, considerando l’immenso catalogo che ogni giorno mette effettivamente a disposizione dei consumatori, è facile pensare di trovare la giusta offerta in grado di soddisfare le varie aspettative.

Tra le proposte e le promozioni odierne, infatti, non possiamo che annoverare quella relativa al bellissimo Apple iPhone 14. Se volete avere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ma sopratutto non volete perdervi nemmeno un’offerta o un prezzo scontato, ricordatevi di aprire subito il nostro canale Telegram dedicato.

Amazon, lo sconto sull’iPhone 14

Acquistare un iPhone 14 pagandolo molto meno del previsto è divenuto nel tempo decisamente più comodo ed alla portata di tutti i consumatori, il nuovo top di gamma dell’azienda di Cupertino vuole essere il giusto compromesso per tutti, per godere di ottime performance, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

Il prezzo di listino, aumentato rispetto allo scorso anno, ha subito nel tempo un fortissimo calo, originariamente è stato infatti proposto a 1029 euro, ma grazie alle nuove offerte Amazon, la spesa finale da sostenere, per quanto ne concerne la variante da 128GB di memoria interna, sarà solamente di 899 euro. Acquistatelo a questo link.

Il prodotto in questione, come al solito del resto, viene commercializzato affiancato dalla garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire i vari difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, oltre a naturalmente il suo essere no brand, in modo da avere ogni giorno i migliori aggiornamenti di sistema più tempestivamente sul proprio smartphone.