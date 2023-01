iliad-possiamo-aspettarci-una-nuova-promozione-dopo-gli-ultimi-sviluppi

Possiamo aspettarci una nuova serie di tagli alle tariffe di Iliad? Il mese di gennaio sta per concludersi e il nuovo mese di febbraio potrebbe essere quello ideale per il debutto di una nuova offerta Iliad Flash da 200 gigabyte.

Certo, Iliad ha alzato la posta nel 2022, e in particolare all’inizio di quest’anno l’operatore ha fatto l’offerta Iliad da 150 giga, che ora è la normale offerta base di Iliad da 100 giga (a 7,99 euro), e poi l’offerta “Voce” e “solo dati”, quella che è in listino. È chiaro prevedere che un’eventuale nuova offerta “flash” dovrà essere più generosa in termini di giga, cercando comunque di non superare la barriera psicologica dei 10 euro se l’offerta da 150 giga è quella commerciale di base.

Iliad si prepara ad offrire nuove promozioni ai clienti

Per questo motivo, Iliad potrebbe presto proporre una nuova offerta da 180 o forse 200 giga, continuando a garantire il passaggio interno gratuito ai clienti già abbonati a un piano precedente. A seguito di un accordo con FiberCop, Iliad ha annunciato anche un aumento della disponibilità del servizio di fibra.

Come previsto dalla strategia aziendale di Iliad prima della sua introduzione nel mercato della rete fissa nel 2022, la copertura in fibra ottica dell’operatore si sta estendendo grazie a un accordo con FiberCop. Questo nuovo sviluppo implica la copertura di circa 8,5 milioni di abitazioni in circa 350 città italiane. In questo modo, l’azienda si avvicina sempre di più all’obiettivo a lungo termine di fornire 10 milioni di abitazioni con la sua fibra. Al momento, il servizio in fibra di Iliad era accessibile solo nei luoghi in cui era installata la fibra FTTH di Open Fiber.

Il 9 agosto 2021, Iliad e FiberCop hanno stipulato un contratto con l’obiettivo principale di espandere il mercato dell’accesso FTTH. In questo modo, Iliad ribadisce la sua intenzione di investire nella banda ultralarga e di contribuire alla digitalizzazione del Paese fornendo “l’unica connessione fissa a prova di futuro”.