Tesla ha discusso il suo futuro in modo più dettagliato durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022. In particolare, Elon Musk ha aggiornato tutti sullo stato del progetto Cybertruck. Sembra che la produzione inizierà la prossima estate. I volumi di produzione saranno inizialmente modesti e la produzione di massa non inizierà prima del 2024.

Ciò significa che le prime unità del nuovo e tanto atteso pick-up elettrico dovrebbero essere pronte entro la fine dell’anno. Poiché la produzione non sarà a pieno regime fino all’anno prossimo, per soddisfare l’enorme lista d’attesa ci vorrà un po’ di tempo. Il nuovo “Hardware 4”, un computer più potente, si presume possa essere utilizzato dal Cybertruk per gestire le funzioni di assistenza alla guida ad alta tecnologia. L’unica cosa che resta da fare ora è attendere ulteriori informazioni per vedere se le prime unità di produzione del pick-up elettrico saranno rilasciate al pubblico entro la fine dell’anno.

Cybertruck in produzione a breve

Secondo i rapporti finanziari, Tesla ha realizzato vendite per 24,32 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi del 2022. La cifra rappresenta un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’utile al netto delle imposte è stato di 3,687 miliardi di dollari (o 4,106 miliardi di dollari senza le rettifiche GAAP). L’EPS è stato di 1,07 dollari (secondo le misure GAAP) e di 1,19 dollari (secondo le misure non GAAP). Il consistente margine lordo del settore, pari al 25,9%, non è stato influenzato dal recente calo dei prezzi delle auto. L’azienda di Elon Musk ha ricavato 467 milioni di dollari dalla vendita di certificati di credito ambientale.

Il fatturato annuale di Tesla è stato di 81,462 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 51% rispetto all’anno precedente. Anche le vendite di automobili elettriche sono aumentate in modo significativo, contribuendo ad alimentare questa espansione. Nel 2022 sono state spedite oltre 1,3 milioni di auto, con un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, Tesla ha messo in guardia dalle minacce alla domanda derivanti dall’incertezza economica e dai tassi di interesse. L’azienda sostiene di avere liquidità sufficiente per pagare lo sviluppo futuro dei prodotti, le iniziative di crescita a lungo termine e altre spese, e prevede di aumentare la produzione il più rapidamente possibile, con una stima di 1,8 milioni di auto previste per il 2023.