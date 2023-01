La Bloodstone è una varietà verde scuro di calcedonio ornata da una macchia di rosso vivo. È stata una pietra preziosa per almeno duemila anni e dal 1912 è stata la pietra portafortuna moderna per il mese di marzo. La “pietra del sangue” è talvolta indicata come “eliotropio” dagli autori europei e nelle opere del XVIII secolo e precedenti.

Come membro della famiglia del calcedonio, la pietra è un quarzo criptocristallino. Ne eredita una frattura concoidale e una durezza di circa 7 sulla scala di durezza di Mohs. Tuttavia, la durezza della pietra del sangue è solitamente leggermente inferiore, a circa 6,5.

La durezza inferiore e la diafanità opaca sono attribuite alla materia minerale inclusa di almeno diverse percentuali sulla base del peso. Si ritiene che minuscole inclusioni di clorite, anfibolo e pirosseno contribuiscano ai colori di base verdi della pietra del sangue. Gli schizzi di rosso sono concentrazioni di minerali di ossido di ferro, molto probabilmente ematite.

Non è facile trovarla

L’aspetto tipico più apprezzato ha un colore verde foresta intenso. Inoltre c’è una leggera macchia di punti rosso sangue nettamente contrastanti e chiaramente visibili. Questi sono disposti a spruzzo o in uno schema casuale come se fossero schizzi di sangue.

Gli esemplari con questa combinazione di colori e motivi sono rari. Alcune persone collegano questo modello di colore al “Sangue di Cristo” e gli attribuiscono un significato religioso. È da qui che deriva il nome “pietra del sangue” e parte della popolarità della gemma che è stata citata in molti romanzi.