Il prossimo 7 febbraio, durante l’evento Cloud 11, OnePlus solleverà il sipario su tanti nuovi device. Certamente, il dispositivo più atteso è OnePlus 11 in quanto rappresenterà la nuova generazione di device top di gamma del produttore.

Tuttavia, in queste ore stanno emergendo tantissime informazioni riguardanti anche un secondo smartphone in arrivo. Il device in questione è il OnePlus 11R che sarà a tutti gli effetti il “fratello minore” del top di gamma.

Nelle scorse ore sono trapelati alcuni dettagli riguardanti la scheda tecnica. Considerando la presenza del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e di un display AMOLED da 6.7 pollici e refresh rate a 120Hz, difficilmente questo device può essere definito una versione Lite.

OnePlus 11R sta per arrivare ufficialmente e i primi render mostrano un design chiaramente ispirato al flagship OnePlus 11

Tuttavia, chiaramente ci saranno alcune caratteristiche tecniche che lo porteranno a posizionarsi un gradino sotto il device di riferimento, OnePlus 11. Nonostante ciò, l’azienda ha voluto comunque armonizzare il design della famiglia e quindi la versione R potrà contare su alcune soluzioni prese in prestito direttamente dal top di gamma.

Grazie ai render di OnePlus 11R trapelati, possiamo dare un primo sguardo al device. La parte posteriore sarà sempre caratterizzata da un’area circolare dedicata alle fotocamere. Questo spazio sarà di colore nero, in contrasto netto con il colore della scocca, e al suo interno saranno ospitate le tre ottiche più il flash LED.

Nel render mostrato manca il logo Hasselblad e questo non sembra essere un errore. Infatti, si tratta di una scelta necessaria per differenziare ulteriormente i due device tra di loro. Solo OnePlus 11 potrà contare sulla partnership con il produttore tedesco per ottenere foto di qualità superiore.

Stando a quanto scoperto dagli esperti di settore, il OnePlus 11R non è altro che l’ACE 2 sempre del brand cinese. L’azienda ha scelto di modificare il nome per favorirne la vendita in maniera più facile nei mercati internazionale.