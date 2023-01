Il debutto ufficiale di OnePlus 11 è atteso per il prossimo 7 febbraio ma l’azienda ha deciso di premiare tutti i clienti che effettueranno il pre-ordine del nuovo flagship. Fino ad esaurimento scorte, sarà possibile riscattare uno tra i due interessantissimi gadget tecnologici.

Il primo è uno Speaker Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen del valore di 299 euro. Il secondo premio che gli utenti potranno scegliere è un paio di OnePlus Buds Pro 2, i nuovi auricolari wireless di punta del brand.

L’offerta sarà disponibile nel nostro paese a partire dal 7 febbraio e fino al 16 febbraio. Per partecipare bisognerà collegarsi esclusivamente sul sito ufficiale. Entrando maggiormente nel dettaglio, lo Speaker Bang & Olufsen Limited Edition sarà riservato a coloro i quali pre-ordinano OnePlus 11 nella versione 256GB + 16GB di RAM. Per tutti gli altri clienti che sceglieranno il modello standard (8GB di RAM + 128 GB) potranno vincere le cuffie OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus e Bang & Olufsen premiano i primi acquirenti del nuovo flagship OnePlus 11 con uno Speaker esclusivo in Limited Edition

Come confermato da Tuomas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus: “Da sempre, noi di OnePlus ci impegniamo per offrire alla nostra community prodotti ed esperienze il migliore possibili. Anche Bang & Olufsen offre ai suoi utenti un design di livello premium unito a un’altissima qualità artigianale, rivelandosi quindi il partner perfetto per il nostro ultimo flagship, OnePlus 11. Questa collaborazione celebra il valore della nostra community, offrendo agli utenti la possibilità di godere di un’esperienza audio e smartphone sempre al top”.

Lo Speaker Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen si configura come un accessorio imperdibile per gli amanti della musica. Grazie ad un design moderno e alle potenti casse, lo speaker sarà in grado di garantire un’autonomia di riproduzione fino a 18 ore. Completano la dotazione tecnica la certificazione IP67, e il supporto ad Amazon Alexa come assistente virtuale.

Per ricevere gli omaggi, i clienti dovranno effettuare l’acquisto di OnePlus 11 direttamente dal sito ufficiale. Durante l’acquisto, gli utenti dovranno aggiungere al carrello un “free gift” a scelta tra lo Speaker di Bang & Olufsen o un paio cuffiette di Buds Pro 2. I regali saranno immediatamente aggiunti all’ordine e verranno recapitati a casa insieme allo smartphone.