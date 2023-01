Il prossimo 7 febbraio, OnePlus terrà in India un evento di lancio intitolato Cloud 11. Durante il keynote, il produttore cinese svelerà ufficialmente sia il flagship OnePlus 11 che le cuffie wireless Buds Pro 2.

Questi due device saranno solo alcuni tra quelli che l’azienda ha intenzione di presentare. Stando ad alcune recenti indiscrezioni, l’evento sarà il palcoscenico perfetto per mostrare al mondo anche il OnePlus 11R.

Il device si configura come una versione dotata di un hardware leggermente inferiore rispetto al fratello maggiore. Tuttavia, di certo non sfigurerà considerando la scheda tecnica trapelata proprio in queste ore.

OnePlus 11R sarà il flagship meno pompato dell’azienda ma comunque realizzato partendo da una base tecnica più che ottima, il SoC Snapdragon 8+ Gen 1

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato la stessa azienda tramite un poster dedicato proprio a OnePlus 11R. Le prestazioni del device saranno notevoli grazie alla presenza del System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Sebbene non si tratti dell’ultimo chipset realizzato dal chipmaker americano, la potenza a disposizione degli utenti sarà comunque notevole.

Infatti, il SoC rappresenta la soluzione hardware top di gamma utilizzata sulla maggior parte dei flaghsip dello scorso anno. Tra questi possiamo ricordare OnePlus 10T, Galaxy Z Fold 4 e tanti altri. Emerge chiaramente che nel confronto con il SoC Snapdragon 8 Gen 2 le prestazioni siano inferiore, ma in valore assoluto il chipset è ottimo.

L’utilizzo di un SoC di generazione precedente fa pensare immediatamente che OnePlus 11R sarà il flagship con il prezzo inferiore della famiglia. Questo device sarà dedicato agli utenti che desiderano un device top di gamma senza dover spendere un patrimonio.

Al momento, il chipset è l’unica certezza in merito a OnePlus 11R. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, ci aspettiamo un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 50MP, un lente ultra-wide da 12MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16MP ottimizzata per le videochiamate.

Dal punto di vista software, il device potrà contare su Android 13 e sull’interfaccia proprietaria OxygenOS 13. La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a 100W. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.