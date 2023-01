Il prossimo primo febbraio, Samsung presenterà ufficialmente l’attesissima famiglia Galaxy S23. I flagship che comporranno la serie saranno caratterizzati da soluzioni hardware all’avanguardia e mai viste prima su altri dispositivi.

Infatti, Samsung ha stretto forti partnership per realizzare device unici. Una di queste è con Corning per sfruttare il vetro protettivo Gorilla Glass Victus 2. Tuttavia, l’azienda coreana si è alleata anche con Qualcomm per poter contare su un System-on-Chip realizzato appositamente per i Galaxy S23.

I flagship saranno dotati di un SoC denominato appunto “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”. Partendo dalla base del chipset Snapdragon 8 Gen 2, la soluzione pensata per i Galaxy S23 garantirà prestazioni leggermente superiori.

Questa notizia conferma quanto emerso nelle scorse settimane attraverso le indiscrezioni. I primi test su Geekbenk avevano evidenziato che i core del SoC operavano a frequenze leggermente più alte rispetto a quanto visto in precedenza. Inizialmente si è pensato ad un errore del rilevamento, ma alla fine è arrivata la conferma.

Samsung e Qualcomm hanno stretto un accordo per rendere gli smartphone coreani più prestazionali. Ci aspettiamo che la collaborazione non sia dedicata esclusivamente a questa generazione ma proseguirà anche con i flagship del futuro. Proprio pensando ai Galaxy S24, la sfida lato chipset si preannuncia molto dura, considerando che il brand sta lavorando ad un SoC Exynos evoluto.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i segreti dei Samsung Galaxy S23 e verificare le loro prestazioni nell’uso quotidiano. Ricordiamo che la presentazione dei flagship si terrà il primo febbraio a partire dalle ore 19.00.