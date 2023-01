L’evento di presentazione della famiglia OnePlus 11 si terrà il prossimo 7 febbraio a Nuova Delhi, in India. Il keynote permetterà all’azienda di presentare la serie e avviare le vendite in tutto il mondo tra cui Nord America, Asia ed Europa.

In attesa della presentazione ufficiale, lo smartphone è apparso tra i device disponibili sulla versione americana di Amazon. Questa apparizione, seppur breve e immediatamente nascosta dai gestori del sito, ha permesso di scoprire tantissimi dettagli sul flagship.

Alcuni utenti sono riusciti a raccogliere alcune indiscrezioni quasi ufficiali su OnePlus 11 prima che la pagina venisse messa offline. Ecco quindi le principali specifiche tecniche della versione dedicata al mercato americano.

Il lancio di OnePlus 11 si avvicina e aumentano le indiscrezioni a riguardo, svelate le specifiche e i prezzi per l’Europa

OnePlus 11 arriverà negli USA con il supporto di ricarica 80W. Si tratta di una soluzione leggermente inferiore rispetto alla ricarica a 100W sviluppata dal brand che è in grado di caricare completamente la batteria da 5.000mAh in soli 25 minuti. Inoltre, gli utenti americani potranno contare sulla versione da 16 GB di RAM e 256 GB di storage. I preordini si apriranno il 7 febbraio, giorno della presentazione ufficiale.

Passando ai possibili prezzi, il team di WinFuture ha svelato il possibile costo di OnePlus 11 per il vecchio continente. Il prezzo di partenza per la versione 8/128GB sarà di 899 euro che diventano 949 euro per la versione più potente da 16 GB di RAM e 256 GB di storage.

Infine, il nuovo OnePlus 11 non verrà venduto in Germania. Il governo tedesco ha bloccato le vendite nel Paese di smartphone realizzati da OnePlus e Oppo. Il motivo di questo blocco è legato ad una controversia brevettuale tra la società cinese e Nokia.