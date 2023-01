Di recente è emersa una pericolosa truffa riguardante Unieuro e PlayStation 5. A quanto pare, un finto e-commerce fatto nei minimi dettagli e molto simile alla catena di elettronica italiana ha messo in palio la console Sony di ultima generazione a un prezzo “credibile”. Di fatto, molti utenti, dinanzi a questa parvenza di credibilità, hanno purtroppo effettuato l’acquisto per poi scoprire in un secondo momento che si trattasse di una truffa.

Unieuro e PlayStation 5, come scoprire facilmente la truffa

La prima cosa da osservare è l’URL, essendo che già da qui è possibile sgamare l’inganno: al posto di unieuro.it c’è scritto unieuro.roma.it. Questo trucco messo in atto dai malintenzionati è sembrato piuttosto convincente, essendo che il dominio non si presentava come “strano” o sospettabile. Tuttavia, dalla grafica della pagina di pagamento si può capire che c’è qualcosa di differente rispetto al solito, ma se non si è pratici di e-commerce non è facile accorgersene.

Attualmente la pagina è ancora online. Tuttavia, se incominciamo a curiosare sul sito, andando ad esempio sul menu laterale per cercare altri prodotti, comparirà immediatamente un error 404 pagina non esistente. Ciononostante, rimane un’idea piuttosto furba quella di rimanere, almeno in maniera parziale, il dominio del sito vero.

Ma da dove spunta questo dominio roma.it? A quanto pare, come detto anche da Dday, praticamente chiunque ha la possibilità di acquistare un dominio di terzo livello su roma.it, a patto che sia libero ovviamente. L’unico modo più efficace per proteggersi è conoscere queste truffe e stare lontani da questo o altri siti che hanno URL e domini particolari.