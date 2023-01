Con l’SSD Kingston gli utenti possono avere accesso a dati sicuri e veloci in pochissimo tempo, spendendo una cifra che non va oltre i 22 euro, prezzo assolutamente irrisorio se considerata la qualità generale del prodotto stesso, con il quale è comunque facilissimo confrontarsi nel 2023.

Le offerte Amazon sono dietro l’angolo per tutti, ricevetele gratis sullo smartphone di cui siete in possesso, andando ad iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram dedicato, dove troverete ad attendervi i coupon gratis e gli sconti migliori di oggi.

SSD Kingston in offerta al prezzo più basso

Un SSD è un hard disk interno di nuova generazione, il prodotto ideale per riuscire ad accedere rapidamente ai dati, grazie ad una velocità di scrittura e lettura 10 volte superiore rispetto al classico HDD a puntina, con reattività superiore al nomale. Di varianti sul mercato se ne trovano davvero moltissimo, dalle classiche SATA, passando per i più recenti NVMe M.2, in offerta su Amazon troviamo la versione SATA di Kingston, brand conosciutissimo nel settore, in grado di produrre ottimi prodotti di grande qualità costruttiva.

Attualmente gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 22,80 euro, con una riduzione del 43% rispetto ai 39 euro richiesti di listino, per il modello SA400S37/240G, appunto con una capacità di 240GB (LINK ACQUISTO). Si tratta di un modello SATA da 2,5″, quindi piccole dimensioni, ad uso interno, ciò sta a significare che non presenta la possibilità di connessione diretta ad una porta USB, ma dovrà essere connesso internamente ad un case o un notebook in generale.

La promozione ha validità temporale limitata, per questo motivo consigliamo, come al solito del resto, di scegliere se effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile.